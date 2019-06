Pianezza, un piazza per la Legalità nel nome di Falcone e Borsellino

Molto partecipata la cerimonia che si è svolta questa mattina in via Pavese. Numerose autorità civili e militari tra cui il comandante provinciale dei carabinieri Colonnello Francesco Rizzo ed il presidente della Corte d'appello di Torino, Edoardo Barelli Innocenti. Per l'omaggio ai due magistrati ed al loro sacrificio in nome della Legalità, hanno partecipato anche numerosi alunni dell'istituto comprensivo. Quelli delle classi quinte in particolare hanno accompagnato lo scoprimento della targa intonando il brano che fa da colonna sonora al film "I cento passi" dedicato alla memoria di Peppino Impastato.

