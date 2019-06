Collegno, tre volti nuovi nella giunta del Casciano bis

Presentata questa mattina la nuova giunta nominata dal riconfermato sindaco Francesco Casciano. Vice sindaco è ancora Antonio Garruto che mantiene le deleghe a lavoro e bilancio e cede quella al commercio ad Enrico Manfredi. A quest'ultimo restano quelle ad ambiente e città sostenibile. Matteo Cavallone è assessore alla pianificazione territoriale e qualità della vita. Le politiche educative passano ad una delle new entry, Clara Bertolo che si occuperà anche dei rapporti con l'Università. Maria Grazia De Nicola continuerà ad occuparsi di politiche sociali e pari opportunità. Entra in giunta anche Gianluca Treccarichi con delega alla mobilità sostenibile. Come assessore "tecnico" indicato dal sindaco, c'è Maria Luisa Mattiuzzo, ex preside del liceo Darwin di Rivoli che si occuperà di progettazione strategica e innovazione.

