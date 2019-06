Dopo la Puglia ed il Molise che avevano accompagnato le ultime due edizioni, quest’anno sarà l’Umbria la regione protagonista del Collegno folk festival, il più grande del Piemonte, giunto alla sua 12ª edizione, in programma da giovedì e fino al 30 giugno nella consueta location del parcheggio dei Tigli in via Martiri XXX Aprile. «Sarà un...

Su Luna Nuova di martedì 18 giugno 2019