Domenica il parcheggio delle Gru era davvero infuocato da un sole finalmente estivo. Ma la calura non ha tenuto lontani gli appassionati di tuning che si erano dati appuntamento nel ricordo di Antonio D’Alba, per un giorno “Antonio, l’angelo del tuning”. Questo era infatti il titolo dell’evento organizzato in memoria del giovane strappato...

Su Luna Nuova di martedì 18 giugno 2019