Con l’arrivo dell’estate il Lab10092, il progetto giovani del Comune, non si ferma e propone ai giovani beinaschesi moltissime attività iniziative ed eventi. L’evento sicuramente più atteso è “Sguardi suburbani-Al di là dei confini” che e si terrà sabato 29 giugno dalle 17 alle 24 presso il Malinteso in via Pio La Torre 3...

Su Luna Nuova di martedì 25 giugno 2019

