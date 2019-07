Rivoli, 100 e lode per lo studente modello del Romero

Alessandro Murroni si è presentato come "ottista" all'esame di maturità del corso di studi in relazioni internazionali. In un anno ha infatti svolto il programma di quarta e di quinta realizzando una media di voti superiore all'otto in tutte le materie. Performance che gli ha consentito di chiedere al Ministero dell'istruzione, la possibilità di sostenere l'esame di maturità con un anno di anticipo. Ed il risultato è stato eccezionale. Prova orale da applausi con tanto di complimenti da parte della commissione esaminatrice. Regalando così una straordinaria soddisfazione alla sua famiglia ed alla sua dirigente scolastica Lia Mascolo.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 5 luglio 2019