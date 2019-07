Rivoli, la stella del Murialdo sul tetto del Mondo

Un trionfo senza precedenti ma comunque non così sorprendente per il 19enne talento della società rivolese. Lo scorso anno in Francia, Davide aveva conquistato l'argento nella categoria Junior. Ed oggi ha centrato l'alloro assoluto tra i Senior. Nell'impianto della città catalana ha messo in fila il brasiliano Felipe Augusto Werle e il tedesco Aaron Wunder. Quarto posto per l'altro italiano Alessio Gangi.

