Luglio è un mese positivo per la futura linea della metro. Prima la gara per la tratta Fermi-Collegno Centro, poi partita anche quella gara per la realizzazione delle opere civili, delle finiture architettoniche di completamento e degli impianti non connessi al sistema del secondo lotto funzionale “Collegno Centro-Cascine Vica” della...

Su Luna Nuova di venerdì 5 luglio 2019