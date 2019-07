Avrà ricadute su diversi comuni della nostra zona, in particolare quelli che fanno parte del Cissa, come Alpignano, Pianezza, Druento, San Gillio e Valdellatorre, il progetto regionale “We Care” che prevede l’impiego di risorse del Fondo sociale europeo per complessivi 20 milioni di euro di cui circa 216mila destinati al...

Su Luna Nuova di venerdì 5 luglio 2019