Acsel e Cidiu insieme per rendere più semplice la differenziata

"Insieme abbiamo fatto tanto. Ora facciamolo meglio". Questo il titolo della nuova campagna di informazione promossa da Acsel e Cidiu con l'obiettivo di correggere gli errori in cui cadono ancora troppo spesso, molti cittadini. Se la percentuale di raccolta differenziata è più che soddisfacente (sfiorando ormai il 65 per cento) restano ancora molti dubbi sul metodo da utilizzare. Persiste una buona fetta di incivili o furbetti dei rifiuti, ma c'è ancora molto da fare per spiegare nel dettaglio agli utenti come ridurre il numero di rifiuti e quindi dove e come smaltirli.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 12 luglio 2019