Addio ad Alfredo e Gina: due paesi si fermano per l'ultimo saluto

Un lancio di palloncini rossoblu, i colori sociali della Pro Collegno, ha salutato l'uscita dei due feretri dalla chiesetta di Bruere dove oggi pomeriggio si sono svolti i funerali di Alfredo Carbone e Gina Morelli. Insieme nella vita per quasi 50 anni ed anche nella tragedia che domenica sera li ha portati via a breve distanza l'uno dall'altra. Dopo aver allertato il figlio Luigi e i soccorsi, Gina si è accasciata proprio mentre i sanitari facevano di tutto per rianimare il suo Alfredo. Una storia d'altri tempi, di amore e rispetto reciproco che li ha resi un esempio da seguire per tutti quelli che li conoscevano. È toccato al direttore dell'istituto San Giuseppe di Rivoli, don Fabio Cozza, solito celebrare le funzioni nella cappella incastonata nel complesso del Green Park, tratteggiare brevemente la storia dei due coniugi. A piangerli non solo la frazione di Bruere dove abitavano ma anche Collegno ed in particolare la compagine rossoblù dove Alfredo aveva trascorso la maggior parte delle sue giornate negli ultimi 15 anni. Come magazziniere e tuttofare ma soprattutto come figura sempre sorridente e disponibile con tutti i giovani calciatori.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 12 luglio 2019