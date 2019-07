Alpignano, il Palio dij Cossot ricorda Ornella Bellagarda

Un riconoscimento speciale ai famigliari di Ornella Bellagarda, a poco più di un anno dalla sua tragica scomparsa durante un'immersione al largo di Arenzano sulla riviera ligure. È stato il momento più toccante della serata che ha, di fatto, aperto il programma della ventesima edizione del Palio dij Cossot. Sul palco di piazza Caduti sono stati sorteggiati gli abbinamenti tra le borgate cittadine e i corridori dei Comuni gemellati. Assegnati poi, oltre a quello speciale, gli altri Cossot d'oro. Per la cultura ai fratelli rapper Raige ed Ensi, per il sociale a padre Gianfranco Testa missionario della Consolata, per le attività economiche alla hairstylist Rossella Di Peri e per lo sport al velista Marco Carpinello.

