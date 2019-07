Alpignano, il Palio internazionale parla comunque italiano

Resta in Italia la ventesima edizione del Palio dij Cossot, quest'anno aperto alle città gemellate. I corridori abbinati al borgo San Giacomo hanno tagliato per primi il traguardo. E sono risultati vincitori anche dopo le operazioni di pesatura delle zucche e dell'acqua in esse contenuta. Al secondo posto i tedeschi di Schmalkalden che correvano con i colori di borgo Sassetto. I bulgari di Montana hanno portato borgo Talle al terzo posto mentre i francesi di Fontaine hanno chiuso in quarta posizione. La serata del Palio prosegue tra locande e spettacoli in piazza, domani sera gran finale con il concerto della filarmonica.

