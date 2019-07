Rifugio Argo, da 25 anni dalla parte dei quattro zampe

Arriva l’estate e si fa più impellente la mobilitazione contro gli abbandoni dei cani e la promozione delle adozioni di quelli che già sono stati abbandonati e si trovano ora nei vari rifugi del territorio, pronti per essere scelti da qualche famiglia. Lo ricordano i tanti volontari del Rifugio Argo Enpa, che si trova in via Gibbione 24, che ospita circa...

Su Luna Nuova di venerdì 26 luglio 2019