Alta Felicità... è arrivare al cantiere in ‘zona rossa’

Alta felicità è arrivare al cantiere di Chiomonte andando per sentieri, superando ostacoli e gridando forte al mondo quella che suona un po’ come la nuova parola d’ordine: “Fermarlo tocca a noi: No Tav!”. Nulla di così strano, e non che questo slogan non fosse mai stato usato prima, ma mai come ora assume un significato ben preciso: come a dire che adesso, dopo il voltafaccia del governo M5S, non c’è più nessun altro che conta nei palazzi del potere su cui fare affidamento. Solo i No Tav, con la loro...

Da Eugenio Finardi alla Premiata Forneria Marconi, dagli Africa Unite agli Egin, e ancora i Fratelli di Soledad, Lo Stato Sociale, Lou Dalfin, Piotta, Statuto, 99 Posse, Alborosie. E poi la grande novità del “Circo ad Alta Felicità” a cura di Circo Zoè, che domenica sera ha chiuso in bellezza la quarta edizione del Festival di Venaus. Sono stanchi ma molto soddisfatti, gli organizzatori della kermesse artistico-musicale affidata alla regia di Andrea Bonadonna. «Sono stati quattro giorni...

Per Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, quello del Movimento 5 Stelle nei confronti dei No Tav è molto peggio di un tradimento: «Se fossero dei traditori o dei venduti io sarei felice, perché direi “vabbè, ci avranno almeno guadagnato”. Invece in quest’anno mi sono reso conto che questo Paese è irredimibile da questo punto di vista. Cioè, andare contro il partito degli affari semplicemente non si può, e non te lo fanno fare. E questo mi preoccupa molto di più di quanto mi preoccuperebbe il...

