Collegno, scomparsa un'anziana: ricerche in corso

Non si hanno più notizie da questa mattina di Angela Pagano, 87 anni. Era ospite di famigliari in corso Francia. É possibile quindi che si sia persa nel tentativo di tornare a casa sua a Torino. A lanciare l'appello per le sue ricerche è la nipote Vanessa Tosi che ha anche denunciato la scomparsa della nonna ai carabinieri della stazione cittadina. L'anziana soffre di demenza senile e potrebbe quindi trovarsi in stato confusionale, senza ricordarsi le sue generalità. Chiunque la vedesse è caldamente invitato a segnalarlo al 112 oppure contattare direttamente la nipote al 3459895618.