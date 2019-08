Rivoli, Eurofiere sempre più leader nell'allestimento stand di lusso

EUROFIERE acquisisce anche Xilos Golfieri, realtà bolognese che da 90 anni crea architetture temporanee per eventi, per clienti quali Bosh o Magneti Marelli. Si tratta di una realtà attivissima anche all’estero, soprattutto in Germania e negli Emirati Arabi. Eurofiere, che ha il suo quartier generale in corso Allamano 127 a Rivoli, è leader italiano negli stand fieristici ingegnerizzati e di lusso. Ha tra i suoi clienti Fiat, Lavazza, Fendi e Versace, per 31 milioni di fatturato e 70mila metri quadrati di allestimenti l’anno. Si tratta di un'acquisizione nel settore del lusso e della creatività Made in Italy, che per Eurofiere porta una significativa apertura all’estero, e avrà importanti ripercussioni occupazionali: un modello di aggregazione intelligente per rafforzarsi e crescere, come purtroppo succede ancora raramente nel nostro Paese. L’annuncio è stato dato nei giorni scorsi da Eos Im, la società di investimento inglese che controlla Eurofiere. Con questa acquisizione, l’azienda rivolese, già leader di mercato, supera i 42 milioni di fatturato aggregato stimato per il 2019. «L’acquisizione di Xilos rafforza ulteriormente la nostra posizione nel design Made in Italy, settore in cui crediamo molto e che non conosce crisi, in cui l’Italia fa scuola - per bellezza, armonia e creatività, nel mondo - sottolinea Ciro Mongillo, ceo & founding partner di Eos Im - Insistiamo inoltre nell’aggregazione di Pmi fortemente orientate alla sostenibilità, perché siamo convinti che questi siano fattori critici di successo, insieme a una forte visione internazionale, il tutto perfettamente coerente con le nostre strategie di investimento». Attraverso l’operazione di acquisizione di Xilos, il gruppo Eurofiere consolida la posizione di leadership indiscussa in Italia nel proprio settore di riferimento, e amplia la presenza all’estero grazie al footprint internazionale di Xilos, principalmente in Germania e negli Emirati Arabi. Le due realtà aziendali sono caratterizzate, inoltre, da una forte complementarietà di prodotti e clienti e dispongono di management team esperti e allineati sugli obiettivi di gruppo da perseguire insieme nei prossimi anni. Eurofiere si occupa di progettazione, realizzazione e installazione di stand fieristici ad alto contenuto ingegneristico, architettonico e tecnologico, temporary stores&shops, showroom e interior design. Fondata nel 1961 dalla famiglia Carnevale, sviluppa progetti di immagine e valorizzazione del brand per clienti quali Fiat, Fendi, Lavazza, Nexi.