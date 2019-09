Alpignano, genitori, ragazzi e insegnanti rimettono a nuovo il parco della Gramsci

Davvero una bella mattinata quella trascorsa dai partecipanti all'iniziativa organizzata dal Comitato genitori. Ad una settimana dall'inaugurazione della rinnovata elementare di via Cavour, l'agguerito manipolo di volontari, muniti di pennelli e vernice, si è impegnato per ridipingere le panchine e i giochi dell'area verde che si trova proprio davanti all'ingresso della scuola. Al lavoro non solo tante famiglie dei ragazzi che dal prossimo 9 settembre rimetteranno piede nelle aule, ma anche genitori di alunni che frequentano altri istituti scolastici cittadini. Rimessa a nuovo anche la cancellata mentre un gruppo di writers si è occupato di realizzare un murales sulle pareti che separano il giardino dai palazzi circostanti. Presenti anche il sindaco Andrea Oliva e l'assessora Maria Luigia D'Abbene in rappresentanza dell'amministrazione che ha messo a disposizione i materiali.

