Collegno ricorda il generale Dalla Chiesa. "Uomo delle istituzioni che sapeva dialogare con il territorio"

Un esempio di lotta in nome della legalità. Oggi come ieri, il nostro paese guarda a personaggi come il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ed al suo spirito indomito nel contrastare il terrorismo prima e la mafia poi. All'ingresso del parco e davanti al monumento a lui intitolato, lo hanno ricordato il sindaco e il direttore Molinari. "Una figura di grande spessore capace di grandi intuizioni - ha sottolineato il direttore de "La Stampa" - Come quella di creare la prima "unità mista" che mise insieme il meglio degli investigatori di polizia e carabinieri per contrapporsi alla violenza delle Brigate Rosse. Una mossa che infatti colse di sorpresa i terroristi e pose le basi per il riscatto dello Stato".