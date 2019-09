Bruino, cuccioli nel cassonetto: due denunciati per maltrattamenti

Una brutta sorpresa per gli operatori del Covar 14 che lunedì mattina stavano svuotando in cassonetti dei rifiuti in paese: dopo avere riversato il contenuto di un bidone nel camion, hanno sentito dei guaiti provenire dalla spazzatura. Così si sono messi a rovistare tra il pattume appena travasato ed hanno trovato tre piccoli cuccioli meticci, appena nati...

Su Luna Nuova di venerdì 6 settembre 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!