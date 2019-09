Collegno, metropolitana e piste ciclabili: il futuro è già iniziato

Metropolitana e piste ciclabili. Il futuro è già iniziato e l'amministrazione comunale procede spedita lungo il percorso della mobilità sostenibile. E la presentazione della Linea 5 della Bicipolitana è solo una di queste tappe. Ridurre l'uso dei mezzi a motore ed incentivare quello di quelli non inquinanti come appunto la bicicletta. "Oggi non è facile far passare il messaggio quando si tratta di far digerire una serie di cantieri sulle arterie più trafficate - sottolineano il sindaco Francesco Casciano e l'assessore alla qualità della città, Gianluca Treccarichi - I prossimi quattro anni non saranno semplici per chi percorre abitualmente il tratto tra Rivoli e Torino. Tra lavori per le nuove fermate della metro e completamento delle piste ciclabili, occorrerà una buona dose di pazienza. Ma il risultato finale sarà positivo per tutti e rappresenta sin d'ora un investimento sul futuro dei nostri figli. L'emergenza ambientale è un dato di fatto ormai dimostrato. E come amministrazione abbiamo già da tempo avviato una serie di interventi che vanno nella direzione di un abbattimento delle fonti di inquinamento".

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 10 settembre 2019