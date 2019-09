Orbassano, le note in corsia per alleviare la sofferenza

All’Azienda ospedaliera universitaria S.Luigi torna la rassegna “Mito per la città”, per portare la musica in ospedale e in hospice. Domenica 15 settembre l’appuntamento musicale farà tappa per il terzo anno al S.Luigi Gonzaga nell’ambito di “Mito per la città”, un’iniziativa nata undici anni orsono in seno al festival “Mito settembre musica” con l’impegno nel diffondere sul territorio la propria offerta di musica: una sezione itinerante del festival all’interno della quale si articolano i “momenti musicali”. La convinzione è che la musica possa parlare a tutti raggiungendo anche coloro che, per obbligo o necessità, vivono in situazioni di riservatezza...

Su Luna Nuova di martedì 10 settembre 2019

