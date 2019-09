Sfida sotto canestro tra sindaci. Venerdì sera Francesco Casciano e Chiara Appendino scenderanno sul parquet del palazzetto di via Antica di Rivoli per la “Partita nel cuore” organizzata in collaborazione con il Collegno Basket. Si tratta di un evento benefico per celebrare le donne che combattono ogni giorno con una diagnosi di tumore...

Su Luna Nuova di martedì 17 settembre 2019