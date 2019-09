La formula è ormai collaudata, il successo confermato dalla gioia dei protagonisti. Da incorniciare la decima edizione di “In volo per un sorriso” andata in scena sabato scorso all’aero club di strada della Berlia per offrire un momento di svago di svago ed emozione pura ai bambini ricoverati o seguiti a domicilio dall’ospedale pediatrico...

Su Luna Nuova di martedì 23 settembre 2019