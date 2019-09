Alpignano, preso con un chilo di marijuana sul sedile

Martedì pomeriggio i carabinieri della compagnia di Rivoli hanno arrestato ad Alpignano un 22enne italiano in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari erano impegnati in un’attività preventiva antidroga in centro, quando la loro attenzione è stata catturata da un’auto in transito lungo una delle principali strade della città. Dopo aver intimato l’alt alla vettura in questione, i carabinieri hanno approfondito il controllo e hanno scoperto che il 22enne alla guida trasportava sul sedile posteriore un involucro in cellophane contenente 1,145 kg di marijuana conservata sottovuoto. Addosso gli hanno poi scoperto anche una somma di denaro contante pari a 295 euro, verosimile provento dello spaccio già effettuato. Il denaro e lo stupefacente sono stati sequestrati e il corriere è stato arrestato.