Collegno, morto dopo una tonsillectomia: chiesa stracolma per i funerali

Parrocchia di San Massimo stracolma oggi pomeriggio per il funerale di Carlo Vallò, impresario edile 40enne, morto lo scorso 26 settembre all’ospedale di Rivoli, poche ore dopo essere stato sottoposto ad un intervento di tonsillectomia. In tanti hanno voluto stringersi intorno alla moglie Graziella ed ai figli Erika, Giulia ed Alessandro. Prima del parroco don Claudio Campa, è stato il sindaco Francesco Casciano, a ricordare quel “gigante buono”, punto di riferimento per la sua famiglia, con una grande passione per il lavoro ed una dedizione e precisione che gli venivano riconosciute da tutti. «È bastato incontrarti e guardarti negli occhi per cogliere la tua splendente umanità, la capacità di entrare in sintonia con tutti, un coinvolgimento contagioso, fatto di fiducia e allegro entusiasmo». Casciano ha poi sottolineato l’attenzione con cui Carlo Vallò si era dedicato al suo quartiere, sempre attivo nel proporre soluzioni efficaci per la “sua” via Torino tanto da organizzare un gruppo di cittadini con cui l’amministrazione sta lavorando per la riqualificazione della zona. «Attivismo e voglia di fare che saranno la guida per tua moglie e per i tuoi ragazzi». Il sindaco ha poi letto il messaggio che i tre figli dell’impresario hanno voluto rivolgere al padre. «Sei e sarai sempre il papà migliore al mondo. Non ci hai mai fatto mancare nulla anche quando non ne avevamo la possibilità. Adesso non sei più con noi. Non possiamo abbracciarti e stringerti come vorremmo. Non era il tuo momento, dovevamo ancora fare ancora tante cose insieme. Grazie papà, sei stato e sarai sempre il nostro pensiero più bello di ogni giornata». Sul fronte dell’inchiesta intanto, l’autopsia ha appurato che il decesso è stato provocato da uno shock anafilattico. L’intervento non aveva avuto complicazioni tanto che Carlo Vallò si era svegliato dall’anestesia, aveva mangiato qualcosa ed aveva parlato e scherzato con la moglie che lo stava assistendo. Gli accertamenti dovranno ora appurare cosa sia successo in quelle sette ore che hanno preceduto l’arresto cardiaco e da cosa sia stato procurato lo shock che è stato fatale per l’impresario.