Rivalta, storia e thriller: ‘RiStory’ centra un altro successo

Tre giorni per il racconto in tutte le declinazioni possibili. Si è chiusa domenica la seconda edizione di “RiStory”, festival letterario dedicato alla forma narrativa breve, spesso considerata secondaria proprio per questo motivo. Un programma che ha inanellato alcuni appuntamenti in più rispetto al 2018, varie conferme e due luoghi centrali, la biblioteca con il parco del castello e l’auditorium Franca Rame di Rivalta...

Su Luna Nuova di martedì 8 ottobre 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!