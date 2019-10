Il capitano Piscopo ospite mercoledì mattina a "Mi manda Rai3"

Domani mattina, mercoledì 16 ottobre, il capitano Giovanni Piscopo, comandante della compagnia carabinieri di Rivoli, sarà ospite in diretta dalle 10 alle 11 durante la trasmissione "Mi manda Rai3": Piscopo illustrerà la recente operazione contro una banda dedita ai furti nelle abitazioni, che ha portato all'arresto di sette persone per un totale di 17 colpi tra quelli messi a segno e quelli tentati. L'indagine era partita da Villardora: uno dei furti era stato commesso a Sangano, molti altri fuori regione, tra cui in Umbria. Nell'occasione il capitano fornirà alcuni consigli su come difendersi da truffe e raggiri, in particolare a beneficio delle persone anziane e delle associazioni del territorio.