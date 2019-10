Più pedali e più guadagni: al via la sperimentazione per 100 pendolari a due ruote

Parte dai Comuni del Patto territoriale Zona Ovest il primo progetto di "Bike to work" attivato in Piemonte. Da Collegno a Grugliasco, passando per Rivoli, Rosta, Buttigliera e Villarbasse fino d Alpignano, Pianezza e Venaria, prosegue il sostegno alla mobilità sostenibile. L'obiettivo è quello di diminuire drasticamente il numero di auto che circolano nei Comuni della cintura. Dopo gli incentivi per l'acquisto di bici (tradizionali ed elettriche) ora si intende "premiare" chi usa quotidianamente le due e non le quattro ruote. Da oggi e fino al 23 ottobre sarà possibile iscriversi alla piattaforma di "Bogia", il nuovo progetto presentato questa mattina a Collegno. Le cento persone, (studenti o lavoratori) che saranno ritenute idonee potranno quindi montare lo speciale dispositivo, scaricare la app ed iniziare a guadagnare pedalando. Da novembre a febbraio riceveranno 25 centesimi (15 per le e-bike) in base ai chilometri percorsi. Ed ogni mese ci sarà un "bonus" di 45 euro per chi ha fatto più strada.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 18 ottobre 2019