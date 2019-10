Rivalta: per Halloween si fa festa al coperto

Zucche, pipistrelli e racconti di paura. Così giovedì il centro storico si trasformerà in un vero luogo a tema Halloween. Ormai è la terza edizione per l’evento organizzato dall’Acarc, l’Associazione commercianti e artigiani Rivalta centro. Accanto a loro in realtà ci sono la Famiglia Rivaltese, la biblioteca Silvio Grimaldi e il Comune, che ha patrocinato l’evento. Il programma di quest’anno prevederà un percorso di giochi itinerante attraverso le vie del centro storico...ù

Su Luna Nuova di martedì 29 ottobre 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!