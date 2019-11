Grugliasco, nuovi assunti a Km0 per il centro cottura di Euroristorazione

Buone notizie per il mondo dell'occupazione nella zona ovest. È stato siglato questa mattina il protocollo di intesa tra Comune di Grugliasco, Centro per l'impiego di Rivoli ed Euroristorazione, colosso nel campo della preparazione di pasti per mense aziendali, scolastiche e strutture ospedaliere. Per il nuovo centro cottura aperto da poco in via Aldo Rossi, l'azienda si impegna ad assumere almeno il 60 per cento degli addetti tra le persone che sono in cerca di lavoro e risiedono nei comuni della cintura. Già nell'immediato saranno una quindicina i nuovi assunti che andranno ad incrementare l'organico in vista del nuovo servizio che Euroristorazione effettuerà presso l'Asl To3. Ed a febbraio è previsto un ulteriore aumento in concomitanza con un analogo servizio presso l'Asl To5.