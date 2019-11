Le aziende della raccolta rifiuti danno il buon esempio

Il buon esempio può sostituire la migliore campagna informativa. Ne sono convinte le cinque aziende di raccolta rifiuti che fanno parte della Corona Nord Ovest: Acea, Acsel, Cidiu, Sia e Scs che operano tra cintura ovest, valle di Susa e Canavese dove risiedono oltre la metà degli abitanti della Città metropolitana. Dalla prossima settimana distribuiranno una borraccia di alluminio ai loro oltre mille dipendenti. Da un recente sondaggio è infatti emerso che ogni anno consumano circa 311mila bottiglie di plastica durante i rispettivi turni di lavoro. Da qui l'idea di far partire il progetto "Si riusa e non si getta" che punterà a risparmiare quel notevole consumo di plastica. L'iniziativa rientra nell'ambito della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti.

