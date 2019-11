Alpignano, accordo con Rfi: possono iniziare i traslochi al Movicentro

Via libera definitivo per il trasloco al Movicentro non solo del poliambulatorio ma anche della sede di polizia locale e Cissa. Nel consiglio di giovedì sera è stata annunciata la firma dell’accordo preliminare tra Comune e Rfi per la cessione del diritto di superficie prevista. Il vice sindaco Giovanni Brignolo non ha voluto soffermarsi sugli aspetti tecnici ma...

Su Luna Nuova di martedì 19 novembre 2019