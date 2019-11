Piossasco, la Juventus come volano turistico: è la tesi di Clames

Una laurea con il massimo dei voti e un sogno nel cassetto. Per Fabio Clames, piossaschese di 24 anni. Martedì 12 novembre si è laureato con 110 e lode in comunicazione politica e pubblica, con una tesi in marketing turistico del territorio. «È stato un percorso universitario bellissimo, che ho affrontato serenamente - commenta Clames - Voglio ringraziare il professore che mi ha seguito, Damiano Cortese, è stato un relatore davvero disponibile. Proprio grazie alle sue lezioni mi sono appassionato alla materia e l’idea ha iniziato a venirmi in mente, mentre seguivo il suo corso». Percorso in cui non sono mancati i propri cari. «Dedico il lavoro ai miei genitori e a Alessia, la mia fidanzata, che mi stimola sempre in quello che faccio», afferma...

Su Luna Nuova di martedì 19 novembre 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!