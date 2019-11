Neve abbondante, Monginevro può aprire gli impianti

Le abbondanti nevicate dei giorni scorsi e quelle previste anche nelle prossime ore hanno fatto la felicità degli appassionati di sci. Ed ancora una volta Monginevro gioca d’anticipo e apre la stagione invernale con due settimane di anticipo rispetto al previsto. Un ghiotto antipasto che si ripeterà poi anche sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. Poi da giovedì 5 gli impianti resteranno aperti tutti i giorni almeno fino al 25 aprile del 2020. Per questo debutto si potrà sciare su 16 piste potendo contare su tre skilift, quattro seggiovie oltre al telemix Chalmettes ed al tapis roulant per i neofiti a ridosso dei parcheggi e delle casse. Nell’occasione il giornaliero costerà 29,50, 25 per i ragazzi fino ai 14 anni.