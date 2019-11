Collegno, con Cinque T torna il car sharing in città

Torna il car sharing in città. Il servizio di auto in condivisione è stato inaugurato oggi con la nuova postazione in piazza della Repubblica all'angolo con via Roma. La scelta del partner è caduta su Cinque T in grado di cucire l'offerta secondo le esigenze dei collegnesi. Per poter utilizzare la Renault Clio benzina euro 6 attualmente a disposizione, occorre sottoscrivere un abbonamento annuo di 18 euro (75 per le aziende con una formula che consente di accedere al servizio a cinque persone diverse, un numero poi incrementabile). È possibile utilizzare la vettura per poche ore o anche per diversi giorni.