Rivoli, in centinaia sotto la pioggia nel ricordo di Vito

La pioggia non ha fermato le centinaia di persone che questa mattina hanno dato vita al corteo in ricordo di Vito Scafidi. Esattamente 11 anni fa lo studente pianezzese moriva a soli 17 anni, ucciso da un tubo di ghisa dimenticato per anni nel sottotetto di un'aula del liceo Darwin. Da piazza Martiri, lungo via Piol e quindi via al Castello fino a raggiungere il complesso dell'ex seminario, teatro della tragedia del 22 novembre 2008. Presenti anche il sindaco della Città metropolitana Chiara Appendino e il ministro all'istruzione Lorenzo Fioramonti. In prima fila i famigliari di Vito. In particolare, la mamma Cinzia Caggiano che da quel triste giorno di novembre, non ha mai smesso di combattere la sua battaglia per rendere più sicure le scuole italiane.