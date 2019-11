Grugliasco, in piazza per la memoria contro odio e razzismo

Nasce nel solco del cosiddetto movimento delle “sardine” con cui condivide gran parte degli obiettivi. Ma muove i suoi primi passi in modo del tutto autonomo. Ad iniziare dall’appuntamento di giovedì pomeriggio in piazza 66 Martiri, alla vigilia del consiglio comunale in cui sarà discusso il conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre. “In piazza per...

Su Luna Nuova di martedì 26 novembre 2019