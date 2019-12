Grugliasco, grandi e piccoli a bocca aperta di fronte ai mini capolavori

È in corso di svolgimento la quinta edizione della mostra di modellismo statico e dinamico allestita dagli Amici del modellismo di Grugliasco. Un'attrazione irresistibile per bambini e adulti con questi ultimi che spesso utilizzano l'alibi dei primi per ammirare le splendide creazioni in esposizione. Non solo trenini (comunque splendidi) ma anche tante auto, macchine escavatrici, elicotteri, navi e tanto altro ancora. Dopo la pausa pranzo, si riapre alle 14,30 e si prosegue fino alle 18.