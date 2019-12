Prossima fermata Rivoli: la metropolitana punta verso ovest

Festa di piazza questa mattina a Santa Maria per la cerimonia di inzio scavi per la realizzazione della fermata Collegno Centro. Primo passo verso il collegamento con Rivoli che sarà ultimato con le altre due stazioni: quelle di Leumann e Cascine Vica. Oltre al sindaco padrone di casa Francesco Casciano c'erano anche i primi cittadini di Rivoli e Grugliasco, Andrea Tragaioli e Roberto Monta'. E non poteva mancare la sindaca metropolitana Chiara Appendino.