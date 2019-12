Cintura sud, Banco alimentare: sabato la carica dei 300 volontari

La Cintura sud ha superato la prova del banco alimentare. Un insieme di gesti di solidarietà che ha portato 19 tonnellate di cibo. La raccolta si è tenuta per tutta la giornata di sabato per la 23ª “Giornata nazionale della colletta alimentare” e ha visto operare più di 300 volontari, divisi in 23 centri commerciali tra Rivalta, Orbassano, Piossasco, Bruino, Volvera, Cumiana e Piscina...

