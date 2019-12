Collegno, il cuore dell'angelo del tuning continua a battere

Il dolore per la prematura scomparsa di un ragazzo stroncato da un male incurabile alla soglia dei 30 anni, può essere devastante per i suoi famigliari. Ma può anche diventare un’occasione per sentirlo sempre presente organizzando nel suo ricordo eventi di beneficenza. Ed è il piccolo miracolo che si realizza per il terzo anno consecutivo nel nome di Antonio D’Alba...

Su Luna Nuova di martedì 10 dicembre 2019