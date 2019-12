Rivalta, un premio per lo scanner salva-api

Tre anni di lavoro e un premio di 4mila euro dal parlamento europeo a Bruxelles. «È la conclusione di un percorso», dice Davide Bassignana, rivaltese e presidente di Apisfero, un’associazione di promozione sociale no profit. Il percorso è iniziato tre anni fa, quando Apisfero, ha iniziato a lavorare al “Bee varroa scanner”. Martedì 10 dicembre è arrivato il premio “European bee award 2019” nella categoria “Application of innovative technological solutions” per il suo contributo nella protezione degli impollinatori...

