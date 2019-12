Orbassano-Villardora: Concettina Gullì apre le porte degli Emirati

64 anni e una laurea in economia. Concettina Gullì è l’“Italian Representative 2020” della Camera di Commercio di Torino negli Emirati Arabi Uniti. Incarico che la Gullì ha ricevuto durante un congresso internazionale negli Emirati Arabi, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana per il 7 e l’8 dicembre in vista di “Expo Dubai 2020”. Una due giorni a Dubai dal titolo “Italian startups road to Expo 2020” in vista della prestigiosa manifestazione che si svolgerà dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021...

Su Luna Nuova di venerdì 20 dicembre 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!