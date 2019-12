Volvera, alla casa di riposo Ponsati tre alloggi nuovi al posto del garage

Sono arrivati tre nuovi alloggi per la casa di riposo Ponsati, che da sabato avrà 26 posti letto in totale. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta sabato in presenza del sindaco Ivan Marusich. I tre appartamenti sono stati intitolati a tre suore (suor Ida, suor Biagina e suor Ersilia), che nel 1900 avevano lavorato nella struttura, quando era ancora un ospedale...

Su Luna Nuova di venerdì 20 dicembre 2019

