Rivoli, si è spento l'ex consigliere M5S Sandro Bracco

Sindacalista, attivista No Tav ed allenatore di rugby. Si è spento questa mattina l'ex consigliere del Movimento 5 Stelle, Sandro Bracco. A renderlo noto i suoi compagni di militanza. La causa del decesso sembrerebbe una crisi glicemica che gli ha causato uno svenimento. E quindi un violento colpo al capo. Bracco, infatti, era diabetico ed era in cura all'ospedale di Rivoli. Era subentrato a Luca Messineo anche lui prematuramente scomparso il 12 aprile 2018. Aveva portato a termine la consiliatura. "Sandrone era un gigante buono, capace di dare sempre una prospettiva diversa alle cose. Il suo ricordo e quello di Luca non moriranno mai, perché non può morire chi ha lasciato un segno indelebile nei nostri cuori. Nella nostra memoria sarà sempre sorridente e pieno di vita - sottolinea in una nota il M5S cittadino - Buon viaggio Sandrone".