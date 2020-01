Grugliasco, a marzo torneranno a funzionare gli ascensori della stazione ferroviaria.

Partiranno entro la fine di marzo 2020 i lavori per il ripristino dei due ascensori alla stazione ferroviaria di via San Gregorio Magno inutilizzabili da oltre due anni. Erano stati infatti, murati dopo gli atti di vandalismo che si erano susseguiti nell'autunno del 2017. Proprio in questi giorni è stato pubblicato il bando di gara che chiuderà a febbraio del prossimo anno. L'annuncio è stato dato oggi dall'assessore alla mobilità sostenibile Raffaele Bianco. Un regalo di fine anno per i tanti pendolari che frequentano quotidianamente la fermata grugliaschese ed in particolare per anziani e disabili. "Gli uffici comunali hanno fatto un grande lavoro per riuscire ad espletare tutte le formalità - sottolinea l'assessore - e pubblicare il bando entro la fine dell'anno".