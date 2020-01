Rivoli, si dimette la capogruppo M5S Silvia Bergonzi

Addio pesante tra le fila del Movimento 5 Stelle. Silvia Bergonzi, capogruppo in Consiglio ha annunciato le sue dimissioni. «Oggi passo il testimone. Non sono capace di non dedicarmi anima e corpo alle cose. E non ci sono più le condizioni per poterlo fare - spiega l'ex consigliera - Continuerò ad aiutare le persone di valore che ho conosciuto nel Movimento se avranno bisogno di me. Supporterò Stefano Torrese nel suo mandato da consigliere comunale, sono sicura che porterà anche la mia voce». Lascia il Consiglio ma non abbandona di certo la politica. «Porterò sempre avanti le mie battaglie anche senza veste istituzionale. Abbiamo una grande sfida ambientalista nei prossimi anni. E non ci possiamo tirare indietro». Salvo rinunce, a prendere il suo posto tra i banchi del consiglio comunale, sarà Giuseppe Paolo Milani.