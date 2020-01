Rivoli, la BefAna alpina porta in regalo attrezzature mediche per la pediatria

Lunedi alle 15 in ospedale arriverà la BefAna alpina. Porterà calze piene di doni per i bimbi ricoverati nel reparto di pediatria. Ed avrà con sé anche un regalo particolarmente gradito ed utile per il personale medico: due monitor cardio-respiratori che andranno ad arricchire la dotazione del reparto pediatrico. Ad accompagnare la simpatica vecchietta con la scopa, ci sarà anche il coro alpino di Rivoli. Si esibirà prima nell'atrio dell'ospedale e quindi nella sala d'attesa del reparto situato al sesto piano. Proprio come era già avvenuto nei giorni precedenti il Natale.