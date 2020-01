Collegno pensa ai giovani che non studiano e non lavorano

Neet è un acronimo inglese che indica i giovani che non studiano e non lavorano ma non sono nemmeno impegnati in percorsi educativi o di apprendistato: una categoria molto vasta di età compresa fra i 15 e i 29 anni. Solo in Italia si stima che siano oltre due milioni. I motivi sono molteplici: demotivazione, problemi familiari, lavoro nero, fuoriuscita prematura dal...

Su Luna Nuova di martedì 14 gennaio 2020